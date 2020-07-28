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28 Temmuz 2020, Salı
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Başkan AA’ya konuşacak

Başkan AA’ya konuşacak

Başkan , bugün (AA) 'nın konuğu olacak. Başkan Çebi, burda soruları yanıtlayacak Çebi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Başkan , bugün (AA) 'nın konuğu olacak. Başkan Çebi, burda soruları yanıtlayacak Çebi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

  1. 28.7.2020
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