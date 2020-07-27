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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ampomah yarışı

Ampomah yarışı

'da Bundesliga 2'ye düşen 'tan ayrılması beklenen için ve 'ın yarışı verdiği belirtildi.

'da Bundesliga 2'ye düşen 'tan ayrılması beklenen için ve 'ın yarışı verdiği belirtildi. VOETBAL24'ün haberine göre Brugge Clement'in 24 yaşındaki kanat oyuncusunu çok istediği ancak Beşiktaş'ın transferde ciddi rakip olduğu ileri sürüldü.
  1. 27.7.2020
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