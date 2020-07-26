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26 Temmuz 2020, Pazar
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Mutlu ve umutlu

Mutlu ve umutlu

Atiba, Diaby ve Elneny’nin golleriyle kazanan , ’un da yenilmesiyle sezonu 3. bitirdi. Böylece Şampiyonlar Ligi ihtimali belirdi. ’un cezası onanırsa ön elemelere olarak katılacak.

, uzun ve yorucu sezonu noktaladı... G.Birliği'ne konuk olan siyah- beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk olarak Atiba'nın penaltısı ile öne geçen , ardından Diaby ile 2-0'ı buldu. Kapanışı ise yine penaltıdan bu kez Elneny yaptı. 'ın talebeleri sezonu üst üste 4 galibiyetle tamamlarken, Sivas'ın da yenilmesiyle ligi 3. sırada bitirdi. Böylece Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi umudu doğdu. Sezonu 2. tamamlayan 'un Avrupa'dan men cezası kalkmazsa, Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Beşiktaş'ın normalde 3 eleme turu oynaması gerekiyor. Ancak Avrupa Ligi'ni kazanan takım, kendi lig sıralamasıyla Şampiyonlar Ligi'ne giderse eleme turu sayısı 2'ye düşecek. Üstelik UEFA'nın 2 sene önce değiştirdiği statüyle elemelerde artık 4 büyük ülkenin (, , , ) takımları olmayacak ve Beşiktaş son yıllarda topladığı puanlar sayesinde kuralara olarak girebilecek.

AÇILIŞI KAPANIŞTA YAPTI!
Beşiktaş'ın bir başka kiralık yıldızı Mohamed Elneny de geceyi golle tamamladı. Beşiktaş için sezonun son golünü kaydeden Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü sezonun son karşılaşmasında buldu. Beşiktaş, şartları yüksek olduğu için Elneny'nin bonservisini alamamıştı.

  1. 26.7.2020
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