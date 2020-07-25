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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kapanış haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda hafta içinde ayrılıklar yaşandı. Golcü oyuncular Boateng ve , takıma veda etti. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

'in son haftasında , deplasmanında kapanış yapacak. Siyah-beyazlı takım ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi takımdan ayrılan önemli isimler forma giyemeyecek. Hafta içi takıma veda eden , Kevin Prince Boateng ile cezalı , , sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

92. RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 'da rakibini 4-1 mağlup etti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

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  2. Güncelleme: 25.07.2020 13:58
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