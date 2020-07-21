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21 Temmuz 2020, Salı
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Sergen'in eseri

Sergen'in eseri

Usta hoca, ’nın 18 maçtaki galibiyet sayısına 14 karşılaşmada ulaştı. Hücum ve savunmada da fark yaptı.

ile ilk derbi zaferini 'yi 2-0 yenip kazanan teknik direktör , galibiyet sayısında 'yı yakaladı. Siyah-beyazlı takımla sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Avcı'nın ardından teknik adamlık koltuğuna oturan Yalçın, 4 maç eksiğine rağmen Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi. Avcı yönetiminde 18 maça çıkan siyah-beyazlılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Kartal, Sergen Yalçın'la ise 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı, 'la 30 puan toplayabilirken, Yalçın ligin bitimine 1 hafta kala 29 puan elde etti. Beşiktaş son maçını da kazanırsa Yalçın, 3 maç eksiğe rağmen selefine 2 puna fark atacak.

ATILAN GOLDE DE YAKALAMAK ÜZERE
Sergen Yalçın gol sayısında da Avcı'yı yakalamak üzere. 18 haftalık Avcı yönetiminde siyah-beyazlı takım 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş 14 haftalık Sergen Yalçın yönetiminde ise rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı, söz konusu süreçte ise 14 gol yedi. Öte yandan derbi zaferi Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk kez üst üste kazandığı üçüncü maç oldu.

  1. 21.7.2020
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