Sergen'in eseri

Kartal ile ilk derbi zaferini Fenerbahçe'yi 2-0 yenip kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet sayısında Abdullah Avcı'yı yakaladı. Siyah-beyazlı takımla sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Avcı'nın ardından teknik adamlık koltuğuna oturan Yalçın, 4 maç eksiğine rağmen Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi. Avcı yönetiminde 18 maça çıkan siyah-beyazlılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Kartal, Sergen Yalçın'la ise 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı, Beşiktaş'la 30 puan toplayabilirken, Yalçın ligin bitimine 1 hafta kala 29 puan elde etti. Beşiktaş son maçını da kazanırsa Yalçın, 3 maç eksiğe rağmen selefine 2 puna fark atacak.

ATILAN GOLDE DE YAKALAMAK ÜZERE

Sergen Yalçın gol sayısında da Avcı'yı yakalamak üzere. 18 haftalık Avcı yönetiminde siyah-beyazlı takım 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş 14 haftalık Sergen Yalçın yönetiminde ise rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı, söz konusu süreçte ise 14 gol yedi. Öte yandan derbi zaferi Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk kez üst üste kazandığı üçüncü maç oldu.