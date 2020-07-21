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21 Temmuz 2020, Salı
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Nostalji satışı arttı

Nostalji satışı arttı

, bir süre önce 100. kuruluş yıl dönümünde giyilen nostaljik formayı yeniden satışa sunmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların, derbi galibiyeti sonrası formaya gösterdikleri bildirildi.

, bir süre önce 100. kuruluş yıl dönümünde giyilen nostaljik formayı yeniden satışa sunmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların, derbi galibiyeti sonrası formaya gösterdikleri bildirildi. Yönetimin de son günlerdeki destekten memnun olduğu gelen haberler arasında.
  1. 21.7.2020
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