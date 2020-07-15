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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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yola çıktı!

Edwin Gyasi yola çıktı!

’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu maçının ardından plaket aldı. Gana basını “Gyasi, ’la 3 yıllık anlaştı” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki sezon yapacağı transferlerle şampiyon bir kadro kurmak isteyen 'ın gündemindeki oyuncu ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu bir süre önce yaptığı açıklamada, " gerçekten iyi bir lig. Türkiye'de futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var ve onlardan çok şey duyuyorum. Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Sezon sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" demişti.

HİZMETLERİ İÇİN PLAKET ALDI
Bu takımın Beşiktaş olduğu haberleri bir süredir manşetleri süslerken, önemli bir gelişme yaşandı. 'ın Takımı'nda forma giyen Ganalı kanat oyuncusunun kulüple yolları ayrıldı. Takımının ile yaptığı maçta son kez forma giyen oyuncuya Bulgar yöneticiler tarafından kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. Gana basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın yolunu tutacağı, siyah-beyazlılarla üç yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

2 KEZ SAKATLANDI
Edwin Gyasi, profesyonel kariyeri boyuncu sadece 2 kez sakatlandı. 2013-14'te omuz sakatlığı nedeniyle 10 maç, 2014-15'te baldır problemi sebebiyle de 5 maç sahalardan ayrı kalan Ganalı yıldız, o tarihten bu yana başka bir sakatlık problemi yaşamadı.

259 MACA ÇIKTI
Bugüne kadar kulüplerin altyapıları dahil olmak üzere 259 resmi müsabakada görev yapan Gyasi, rakip fileleri 40 kez havalandırmayı başarırken, 29 kez de asist yaparak toplamda 69 gole direkt etki etti.

BEŞİKTAŞ GÖRSELİ PAYLAŞTI
doğumlu bir Ganalı olan ve altyapısından yetişen futbolcu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından doğum günü sebebiyle kendisine gönderilen Beşiktaş içerikli görselleri paylaşmıştı.

52 MAÇTA 16 GOL KATKI
Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı, 16 gole direkt katkı verdi.

  1. 15.7.2020
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