Edwin Gyasi yola çıktı!

Önümüzdeki sezon yapacağı transferlerle şampiyon bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki Ganalı oyuncu Edwin Gyasi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu bir süre önce yaptığı açıklamada, "Türkiye gerçekten iyi bir lig. Türkiye'de futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var ve onlardan çok şey duyuyorum. Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Sezon sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" demişti.

HİZMETLERİ İÇİN PLAKET ALDI

Bu takımın Beşiktaş olduğu haberleri bir süredir manşetleri süslerken, önemli bir gelişme yaşandı. Bulgaristan'ın CSKA Sofya Takımı'nda forma giyen Ganalı kanat oyuncusunun kulüple yolları ayrıldı. Takımının Beroe ile yaptığı maçta son kez forma giyen oyuncuya Bulgar yöneticiler tarafından kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. Gana basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın yolunu tutacağı, siyah-beyazlılarla üç yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

2 KEZ SAKATLANDI

Edwin Gyasi, profesyonel kariyeri boyuncu sadece 2 kez sakatlandı. 2013-14'te omuz sakatlığı nedeniyle 10 maç, 2014-15'te baldır problemi sebebiyle de 5 maç sahalardan ayrı kalan Ganalı yıldız, o tarihten bu yana başka bir sakatlık problemi yaşamadı.

259 MACA ÇIKTI

Bugüne kadar kulüplerin altyapıları dahil olmak üzere 259 resmi müsabakada görev yapan Gyasi, rakip fileleri 40 kez havalandırmayı başarırken, 29 kez de asist yaparak toplamda 69 gole direkt etki etti.

BEŞİKTAŞ GÖRSELİ PAYLAŞTI

Hollanda doğumlu bir Ganalı olan ve AZ Alkmaar altyapısından yetişen futbolcu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından doğum günü sebebiyle kendisine gönderilen Beşiktaş içerikli görselleri paylaşmıştı.

52 MAÇTA 16 GOL KATKI

Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı, 16 gole direkt katkı verdi.