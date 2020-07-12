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12 Temmuz 2020, Pazar
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Dorukhan'a forma şansı

Dorukhan'a forma şansı

'ın başarılı orta sahası , formasına geri dönüş için geri sayımda. Dizindeki sakatlığını atlatan ve kondisyon eksiğini kapatan tecrübeli futbolcunun, 'nın kart cezalısı olması sebebiyle pazartesi günü Malatyaspor'a karşı şans bulabileceği bildirildi.

Siyah-beyazlıların başarılı orta sahası , formasına geri dönüş için geri sayımda. Dizindeki sakatlığını atlatan ve kondisyon eksiğini kapatan tecrübeli futbolcunun, 'nın kart cezalısı olması sebebiyle pazartesi günü Malatyaspor'a karşı şans bulabileceği bildirildi. Başarılı antrenman performansıyla dikkat çeken Dorukhan'ın, ilk 11'de başlayabileceği konuşuluyor.
  1. 12.7.2020
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