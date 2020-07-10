Nana Ampomah operasyonu

Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın Beşiktaş olduğu bilgisi verildi. Sezon başında 4 milyon euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi.