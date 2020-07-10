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10 Temmuz 2020, Cuma
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Nana Ampomah operasyonu

Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden 'ta forma giyen için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden 'ta forma giyen için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın olduğu bilgisi verildi. Sezon başında 4 milyon euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi.

  1. 10.7.2020
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