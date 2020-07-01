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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş "Bonservisim elimde, gelirim"

: Bonservisim elimde, gelirim

Manuel Fernandes: Bonservisim elimde, gelirim

ile sözleşmesi sona eren mesaj gönderdi. 'ta 1 sene forma giyip, futbola öyle veda etmek istediğini söyledi.

ile sözleşmesi sona eren mesaj gönderdi. 'ta 1 sene forma giyip, futbola öyle veda etmek istediğini söyledi. Fernandes'in bu mesajı Sergen'e ulaştırıldı. Boateng'in Ljajic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta bile kadroya giremediği ortamda Sergen'in Fernandes için, "daha iyisini bulamazsak neden olmasın" cevabı verdiği öğrenildi. Sergen'in Fernandes'i son 10-15 dakikalarda girip oyunun gidişatını değiştirecek oyuncu gibi düşündüğü ise gelen bilgiler arasında. Ama Fernandes kesinlikle Sergen'in birinci tercihi değil.
  1. 1.7.2020
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