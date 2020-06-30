Hazırlıklar bugün başlıyor

Siyah-beyazlı takımda Konyaspor galibiyeti sonrası verilen 3 günlük izin bugün sona erecek. Beşiktaşlı futbolcular saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelip Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek; taktik provalar gerçekleştirilecek. Sergen Yalçın'ın verdiği izin sonrası hem oyuncular hem de hoca bu süreçte kısa bir tatil yaparak moral bulma fırsatı yakaladı.