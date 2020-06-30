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30 Haziran 2020, Salı
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Hazırlıklar bugün başlıyor

Hazırlıklar bugün başlıyor

Siyah-beyazlı takımda galibiyeti sonrası verilen 3 günlük izin bugün sona erecek.

Siyah-beyazlı takımda galibiyeti sonrası verilen 3 günlük izin bugün sona erecek. Beşiktaşlı futbolcular saat 18.00'de 'nde bir araya gelip karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek; taktik provalar gerçekleştirilecek. 'ın verdiği izin sonrası hem oyuncular hem de hoca bu süreçte kısa bir tatil yaparak moral bulma fırsatı yakaladı.

  1. 30.6.2020
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