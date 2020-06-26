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26 Haziran 2020, Cuma
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200. lig maçında

Atiba 200. lig maçında

'ın istikrarlı futbolcusu , bugünkü karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak.

'ın istikrarlı futbolcusu , bugünkü karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibe 2013-14'te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 199 lig maçında görev aldı ve bu süreçte toplam 16 gol kaydetti.
  1. 26.6.2020
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