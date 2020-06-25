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25 Haziran 2020, Perşembe
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Ninua sürprizi

Ninua sürprizi

için çalışmalarını sürdüren 'ın 'te forma giyen 'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Gürcü basını, Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığını duyurdu.

için çalışmalarını sürdüren 'ın 'te forma giyen 'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Gürcü basını, Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığını duyurdu. Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor. Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 9 gol atıp 8 asist yaparken geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 21 yaşında olmasına rağmen takımının kaptanlığını yapan Ninua'nın sözleşmesi Aralık 2020'de sona eriyor. Genç geçen sezon Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.
  1. 25.6.2020
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