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25 Haziran 2020, Perşembe
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Kartallar durmuyor

Kartallar durmuyor

günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Cuma günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.
  1. 25.6.2020
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