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25 Haziran 2020, Perşembe
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Gökhan 'devam' dedi

Gökhan 'devam' dedi

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1+1 yıllık anlaşmayı kabul etti, senelik ücreti de yarı yarıya indirildi.

, sözleşmesi sona erecek olan ile anlaşmaya vardı... 1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakarlık yaptığı öğrenildi. Bu sezon 1 milyon 650 bin euro alan Gökhan Gönül'ün yeni sözleşmede 500 bin euro garanti ücreti kabul ettiği belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre, Gökhan 10 maç oynarsa 100 bin euro, 20 maç oynarsa +100 bin euro, 30 maç oynarsa +100 bin euro daha bonus kazanacak. Başkan 'nin, futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını istediği Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı F.Bahçe ile anılıyordu. Performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımda tutulmasını teknik direktör 'ın özellikle istediği öğrenildi.
  1. 25.6.2020
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