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23 Haziran 2020, Salı
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Montero zora girdi

Montero zora girdi

tecrübeli bir kaleci arayan siyah-beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci gelmişti. basını, 'ın takımında forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferini askıya aldığını duyurdu.

tecrübeli bir kaleci arayan siyah-beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci gelmişti. basını, 'ın takımında forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferini askıya aldığını duyurdu. Haberde, Kolombiya ekibinin 2 milyon euro'da ısrarcı olması nedeniyle 1.96'lık kalecinin transferinin zora girdiğini belirtti. Siyah-beyazlılar Kolombiya temsilcisine 1 milyon euro önermiş ve "Verebileceğimiz son rakam bu" restini çekmişti.
  1. 23.6.2020
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