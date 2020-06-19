Çebi’den açık davet

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı takip eden basın mensuplarıyla Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisi'nde yaptığı kahvaltıda buluştu. "3 milyar borcu veririm" diyen varsa hemen gelsin" diyen Başkan Çebi, hiçbir yöneticinin ekonomik durumunun borcu karşılayacak durumda olmadığını ifade ederek, "Mevcut durumda 3 milyar borcu veririm, diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Beşiktaş'a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor" dedi.



ÇALDIRMAYACAĞIZ!

Beşiktaş'ta popülist politikaların artık olmayacağını sözlerine ekleyen Çebi, "Çalmayacağız, çaldırmayacağız, yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek bir güvencedir. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor. Ama 3-5 milyon euro ödenen futbolcuyla uçakta poz vermeyeceğiz. Popülist politikalar artık yok. Ben kimseye şampiyon olacağız demiyorum, en düşük bütçeyle şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturacağımızın sözünü veriyorum. Bunun da bütçesi, şu andaki bütçenin yarısı kadar" diye konuştu.



MEHMET EKŞİ DÖNÜYOR

Başkan Çebi, teknik ekip için Mehmet Ekşi'yle anlaşmak üzere olduklarını bildirdi. Çebi, "Altyapıdan, tabii ki Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" ifadelerini kullandı. Mehmet Ekşi, 1979-80 sezonunda Trabzonspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra da antrenör olarak siyah-beyazlı kulübe hizmet vermişti.



SERGEN İSTERSE ALIRIZ

Sportif direktör konusuna da açıklık getiren başkan, "Sportif direktör düşünülebilir ancak burada önemli olan Sergen hocanın isteyip istememesi. Eğer isterse, birini göreve getiririz. Ancak istememesi durumunda da kendisini huzursuz etmemek için sportif direktör almayız. Sorumluluk tamamen Sergen hocada" yorumunu yaptı.



ABDULLAH AVCI'YLA GÖRÜŞECEĞİZ

Siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan yardımcı olmasını isteyeceğini söyleyen Çebi, "Abdullah Avcı'yla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabiliriz. Bırakmam seni kampanyasının henüz başındayız. Ama ilerleyen günlerde kendisinden yardımcı olmasını isteyeceğim ve umarım yardımcı olur" şeklinde konuştu.



GENÇLER OYNAYACAK

Altyapıya ağırlık vereceklerinden de bahseden Çebi, "Altyapıya önem veriyoruz, kalan 7 maçı da bu doğrultuda oynayacağız. Ersin ve Rıdvan maçta oynadı. Kalan haftalarda gençlere ağırlık vereceğiz, hoca da zaten bunu istiyoruz" ifadesini kullandı.