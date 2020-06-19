Çebi’den açık davet
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen hemen gelsin" diyerek durumu kısaca özetledi. Popülist politikaların olmayacağını belirten Çebi, "Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Bu çok önemli. 2+12 yıl içinde borçlar kapanıyor" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı takip eden basın mensuplarıyla Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisi'nde yaptığı kahvaltıda buluştu. "3 milyar borcu veririm" diyen varsa hemen gelsin" diyen Başkan Çebi, hiçbir yöneticinin ekonomik durumunun borcu karşılayacak durumda olmadığını ifade ederek, "Mevcut durumda 3 milyar borcu veririm, diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Beşiktaş'a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor" dedi.
ÇALDIRMAYACAĞIZ!
Beşiktaş'ta popülist politikaların artık olmayacağını sözlerine ekleyen Çebi, "Çalmayacağız, çaldırmayacağız, yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek bir güvencedir. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor. Ama 3-5 milyon euro ödenen futbolcuyla uçakta poz vermeyeceğiz. Popülist politikalar artık yok. Ben kimseye şampiyon olacağız demiyorum, en düşük bütçeyle şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturacağımızın sözünü veriyorum. Bunun da bütçesi, şu andaki bütçenin yarısı kadar" diye konuştu.
MEHMET EKŞİ DÖNÜYOR
Başkan Çebi, teknik ekip için Mehmet Ekşi'yle anlaşmak üzere olduklarını bildirdi. Çebi, "Altyapıdan, tabii ki Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" ifadelerini kullandı. Mehmet Ekşi, 1979-80 sezonunda Trabzonspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra da antrenör olarak siyah-beyazlı kulübe hizmet vermişti.
SERGEN İSTERSE ALIRIZ
Sportif direktör konusuna da açıklık getiren başkan, "Sportif direktör düşünülebilir ancak burada önemli olan Sergen hocanın isteyip istememesi. Eğer isterse, birini göreve getiririz. Ancak istememesi durumunda da kendisini huzursuz etmemek için sportif direktör almayız. Sorumluluk tamamen Sergen hocada" yorumunu yaptı.
ABDULLAH AVCI'YLA GÖRÜŞECEĞİZ
Siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan yardımcı olmasını isteyeceğini söyleyen Çebi, "Abdullah Avcı'yla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabiliriz. Bırakmam seni kampanyasının henüz başındayız. Ama ilerleyen günlerde kendisinden yardımcı olmasını isteyeceğim ve umarım yardımcı olur" şeklinde konuştu.
GENÇLER OYNAYACAK
Altyapıya ağırlık vereceklerinden de bahseden Çebi, "Altyapıya önem veriyoruz, kalan 7 maçı da bu doğrultuda oynayacağız. Ersin ve Rıdvan maçta oynadı. Kalan haftalarda gençlere ağırlık vereceğiz, hoca da zaten bunu istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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