Beşiktaş kafilesi Denizli’de! Kadroda 4 eksik - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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kafilesi ’de! Kadroda 4 eksik

Beşiktaş kafilesi Denizli’de! Kadroda 4 eksik

'in 28. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak olan , 'ye geldi. Siyah-beyazlı kafilede Vida, Boateng, Dorukhan ve Douglas’ın yer almadı.

, 'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile kente geldi. Havaalanı'ndan özel uçakla kente gelen kafilede Başkan , yöneticilerden Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban da yer aldı.

Beşiktaş için corona virüsü tedbirleri kapsamında karşılamaya izin verilmezken, Çardak Havalimanı'na inen kafile ardından kara yolu ile kampa gireceği otele doğru hareket etti. Kafilenin çıkış yapacağı havaalanı kapısı önünde polis tarafından bariyerler ile güvenlik önlemi alınarak giriş ve çıkışlara izin verilmedi.

Kafilede sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadro ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, , Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.
Öte yandan, kafilenin korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

  1. 19.06.2020
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