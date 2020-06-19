Beşiktaş kafilesi Denizli’de! Kadroda 4 eksik

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak olan Beşiktaş, Denizli'ye geldi. Siyah-beyazlı kafilede Vida, Boateng, Dorukhan ve Douglas’ın yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile kente geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla kente gelen kafilede Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban da yer aldı.
Beşiktaş için corona virüsü tedbirleri kapsamında karşılamaya izin verilmezken, Çardak Havalimanı'na inen kafile ardından kara yolu ile kampa gireceği otele doğru hareket etti. Kafilenin çıkış yapacağı havaalanı kapısı önünde polis tarafından bariyerler ile güvenlik önlemi alınarak giriş ve çıkışlara izin verilmedi.
Kafilede sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadro ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.
Öte yandan, kafilenin korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli olmaları da dikkatlerden kaçmadı.
- 19.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş kafilesi Denizli’de! Kadroda 4 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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