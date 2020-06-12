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12 Haziran 2020, Cuma
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1 numara için avantaj 'da

1 numara için avantaj Utku'da

'da bir diğer soru da kalede kimin oynayacağı. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla ve 'le özel ilgilenen Yalçın, kararını bugün yapılacak antrenmanda verecek.

'da bir diğer soru da kalede kimin oynayacağı. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla ve 'le özel ilgilenen Yalçın, kararını bugün yapılacak antrenmanda verecek. Ancak, 'ta oynadığı maç sayısı ile Ersin'den biraz daha tecrübeli olan Utku, kaleye en yakın aday durumunda.
  1. 12.6.2020
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