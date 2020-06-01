Beşiktaş'a 18'lik Tsubasa: Takefusa Kubo
Yuto Nagatomo transferi için menajeri Roberto Tukada'yla görüşmeleri sürdüren Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Tukada, bonservisi Real Madrid'de bulunan ancak gelişmesi için Mallorca'ya gönderilen Takefusa Kubo'yu kiralık olarak getirebileceğini söyledi.
Bir süre önce Nagatomo için menajeriyle görüşmeler yapan Beşiktaş'a Tukada'dan sürpriz bir teklif geldi. Menajer, siyah-beyazlılara son dönemin parlayan yıldızı Takefusa Kubo'yu önerdi.
Sezon başında Real Madrid'e getirdiği ancak peşi sıra Mallorca'ya gönderilen Japon kanat oyuncusunun yeniden kiralanacağını söyledi. Eğer ilgilenirlerse hem oyuncu hem de Real Madrid ile temaslara başlayabileceğini bildirdi. 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden 13 milyon euro'luk bir piyasa değerine yükselen Kubo, sezon başında Mallorca'ya bedelsiz gönderilmişti.
Menajer Tukada, uygun bir rakama oyuncunun 2 yıllığına Beşiktaş'a da gelebileceğini belirtti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin, Tukada'ya Real Madrid'den rakam alması talimatı verdi.
- 1.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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