Beşiktaş'a 18'lik Tsubasa: Takefusa Kubo - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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'a 18'lik Tsubasa:

Beşiktaş'a 18'lik Tsubasa: Takefusa Kubo

Yuto Nagatomo transferi için menajeri Roberto Tukada'yla görüşmeleri sürdüren 'a flaş bir öneri geldi. Tukada, bonservisi 'de bulunan ancak gelişmesi için Mallorca'ya gönderilen 'yu kiralık olarak getirebileceğini söyledi.

Bir süre önce Nagatomo için menajeriyle görüşmeler yapan 'a Tukada'dan sürpriz bir teklif geldi. Menajer, siyah-beyazlılara son dönemin parlayan yıldızı 'yu önerdi.

Sezon başında 'e getirdiği ancak peşi sıra Mallorca'ya gönderilen Japon kanat oyuncusunun yeniden kiralanacağını söyledi. Eğer ilgilenirlerse hem oyuncu hem de Real Madrid ile temaslara başlayabileceğini bildirdi. 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden 13 milyon euro'luk bir piyasa değerine yükselen Kubo, sezon başında Mallorca'ya bedelsiz gönderilmişti.

, uygun bir rakama oyuncunun 2 yıllığına Beşiktaş'a da gelebileceğini belirtti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin, Tukada'ya Real Madrid'den rakam alması talimatı verdi.

  1. 1.6.2020
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