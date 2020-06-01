Ahmet Nur Çebi: Borç 4 milyarı aşacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün kulübün YouTube kanalına açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu sıkıntıları ve gelecek planlamaları hakkında bilgi veren başkan, özellikle maddi anlamda büyük zorluk yaşadıklarını belirtti; bunları da bir bir anlattı. Transfer planlamasından alt yapı hamlelerine kadar pek çok konuya değinen başkan, destek için taraftarlara teşekkür ederken teknik direktör Sergen Yalçın'ın takım için büyük şans olduğunu da söyledi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin çarpıcı açıklamaları: Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3.3. milyar TL olduğunu açıklanmıştı. Bu borç, 2023 yılında 4.1 milyar TL'yi bulacak belki de aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bu rakama ulaşılmaması hatta daha da aşağı bir seviye çekilmesidir.

380 MİLYON LİRA KAYNAK

Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon TL geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon TL. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Bu durum, bugüne kadar yapılan borçlanmanın verdiği faiz yükü ve yapılmış olan büyük kontratların dayanılmaz olan ağırlığından kaynaklanıyor. Yaklaşık yedi aylık görev süremiz boyunca 380 milyon TL kaynak yarattık. Geldiğimiz günden bu yana sekiz ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Eski yönetim döneminden kalan üç-dört ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz. Geldiğimiz günden bu yana 143 adet dava devraldık. Bunların yirmi dört tanesi üyelerimizle ilgili açılmış davalardır. Ayrıca 225 icra takibi olduğunu belirtmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri 61 hacizle mücadele ettik.

KORONA AĞIR BİR YÜK YÜKLEDİ

Covid-19 salgını yüzünden yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık. Sezonun devamını seyircisiz oynamak ve bazı sponsor gelirlerinden yoksun kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaybımızın yüzde 70'in üstünde olmasını beklemekteyiz. Kovid- 19'un Beşiktaş'a ağır bir yük yükleyeceği bugünden görülmektedir.

SERGEN HOCA EN BÜYÜK ŞANSIMIZ

Sergen Yalçın yaratmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapımızdan gelerek şampiyon olmuş çok iyi bir sporcu. Sergen Yalçın'ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde ligde on üçüncü sırada olan takımımız şu anda beşinci sıraya kadar yükseldi. Sezon sonunda daha da yukarılarda olmayı hedefliyoruz.

YALNIZ BAŞIMIZA YÜRÜYEMEYİZ

En önemli konu ekonomi. Herkes 'Ekonomik durumu anlatmayı bırak çözüm getir' diyor. Ben bu konuda geri adım atmayacağım. Bize destek vermeniz halinde Beşiktaş'ı uçuracağız. Taraftarın vereceği destek çok önemli. Yalnız başımızda biz bu yolda yürümekte zorlanırız. Kampanyamızı yakında başlatacağız. Vereceğiniz destek, zor durumu aşmamızda çok önemli rol oynayacak.

Nostaljik Sponsor geliyor

SPONSORLARIMIZIN ne kadar önem ifade ettiğini sıkıntılı günlerde daha kolay anlıyoruz. Vodafone'a bugüne kadar verdiği bundan sonra vereceği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok yakında nostaljik bir sponsorumuzla beraber olacağımızı, anlamlı bir sponsorluk süreci yaşayacağımızı buradan beyan etmek istiyorum.

HER ŞEY PARA DEĞİL

Futbolla ilgili her şey para değil. 2015- 16 şampiyonluğumuzda takım bütçemiz yaklaşık 52 milyon Euro, 2016-17 şampiyonluğumuzda 67 milyon Euro ve dördüncü tamamladığımız 2017-18 sezonunda bütçemiz 92 milyon Euro idi. Yüksek ücret ödenen her transferin doğru transfer anlamına gelmediğini artık hepimiz kabul ediyoruz.

FUTBOLCULAR SAMİMİ VE İSTEKLİ

Futbolcularımızdan pandemi sürecinin yarattığı ve yaratacağı sıkıntılar konusunda destek istedik. Yeni dönemdeki bütçemizin daha makul olması adına, futbolcularımızla yola devam etme isteğimizle beraber görüşmelerimizi yapacağımızı kendilerine ilettik. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz.

YENİ BİR BEŞİKTAŞ OLACAĞIZ

Özümüze dönmek, gençlerden hizmet alıp başka takımlara satarak gelir elde etmek çok önemli. Metin-Ali- Feyyaz dönemini, değerli hocamız Sergen Yalçın'ın altyapıdan gelerek şampiyonluklar yaşadığını hatırlarsak yapmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu görürüz. Altyapıdan gelecek çocuklara önem vereceğiz. Kabiliyetli, genç, terbiyeli futbolcularla yeni bir Beşiktaş yaratacağız.

BORÇ 3 MİLYARKEN 30 MİLYON EURO HARCANMIŞ!

Borç 3 milyar TL'ye yaklaşmışken 2019 yaz transfer döneminde, bonservis ve maaşlarıyla 30 milyon euro'ya futbolcuların transfer edilmesi, bir transfer sezonunda kulübümüze 250, 300 milyon TL yük bırakılmasını sizlerin takdirine sunuyorum ve üyelerimizden bu durumu bir yere not etmelerini rica ediyorum.