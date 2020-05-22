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22 Mayıs 2020, Cuma
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Tosun’dan vazgeçmedi

Tosun’dan vazgeçmedi

Başkanı Çebi, sakatlığı bulunan yıldız golcüyü sık sık arıyor.

'ın eski forveti siyah-beyazlıların transfer listesinin bir numaralı gündem maddesi değil ancak Başkan 'nin Cenk Tosun sevdası bir başta. Koronavirüse yakalanan Başkan Çebi'yi arayan ilk isimlerden birinin Cenk olduğu ve bu görüşme sırasında Çebi'nin sakatlığını sorduğu milli yıldızın "Eylül'e yetişeceğime inanıyorum" yanıtını verdiği öğrenildi. Çebi'nin C. Palace'la devam edip etmeyeceği sorusuna Cenk, "Hiç bilmiyorum" yanıtını verirken; Beşiktaş Başkanı'nın "İşler istediğin gibi gitmezse kapımız sana açık. Söylemeye bile gerek yok" söylemine de başarılı forvet "Beşiktaş benim evim" karşılığını verdi.
  1. 22.5.2020
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