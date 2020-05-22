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22 Mayıs 2020, Cuma
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Kalinic yarışı

Kalinic yarışı

Forvet mevkiini güçlendirmek isteyen ile F.Bahçe, A.Madrid’in Hırvat golcüsü ‘’ için karşı karşıya.

'ta tüm gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrilmiş olsa da, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, zaman zaman da ezeli rakipleriyle karşı karşıya gelmiyor değil.

İki büyük kulübü karşı karşıya getiren ismin 32 yaşındaki olduğu ortaya çıktı. Gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş ve F.Bahçe'nin rotası olurken; Grada3. com adlı internet sitesi da konu ile ilgili yaptığı haberde net ifadelere kullanırken, "İstanbul Kalinic'i çağırıyor" başlığını attı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş ve F.Bahçe, 'in Hırvat golcüsüyle ilgileniyor. Hırvat golcü, şu anda Roma'da kiralık oynuyor. Ancak İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisini almayacağını aylar önce açıklamıştı. Atletico'nun oyuncudan kurtulmak için 2 olasılığı var. Bunlar F.Bahçe ve Beşiktaş. Görünüşe göre Beşiktaş, oyuncu ile temaslarını sıklaştırmaya başladı. Kalinic'in Atletico'da 1 yıl daha sözleşmesi var. İspanyol kulübü, oyuncuyu serbest bırakarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor."

  1. 22.5.2020
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