Kalinic yarışı
Forvet mevkiini güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile F.Bahçe, A.Madrid’in Hırvat golcüsü ‘Nikola Kalinic’ için karşı karşıya.
Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrilmiş olsa da, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, zaman zaman da ezeli rakipleriyle karşı karşıya gelmiyor değil.
İki büyük kulübü karşı karşıya getiren ismin 32 yaşındaki Nikola Kalinic olduğu ortaya çıktı. Gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş ve F.Bahçe'nin rotası İspanya olurken; Grada3. com adlı internet sitesi da konu ile ilgili yaptığı haberde net ifadelere kullanırken, "İstanbul Kalinic'i çağırıyor" başlığını attı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş ve F.Bahçe, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsüyle ilgileniyor. Hırvat golcü, şu anda Roma'da kiralık oynuyor. Ancak İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisini almayacağını aylar önce açıklamıştı. Atletico'nun oyuncudan kurtulmak için 2 olasılığı var. Bunlar F.Bahçe ve Beşiktaş. Görünüşe göre Beşiktaş, oyuncu ile temaslarını sıklaştırmaya başladı. Kalinic'in Atletico'da 1 yıl daha sözleşmesi var. İspanyol kulübü, oyuncuyu serbest bırakarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor."
- 22.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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