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28 Nisan 2020, Salı
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Bilic’ten iki yıldıza kanca

Bilic’ten iki yıldıza kanca

İngiliz ekibi 'un teknik direktörlüğünü yapan 'in ve 'i listesine aldığı öne sürüldü.

İngılız ekibi 'un teknik direktörlüğünü yapan 'in ve 'i listesine aldığı öne sürüldü. Başarılı çalıştırıcı'nın 'la iyi ilişkilerini kullanarak iki oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçladığı bildirilirken, yapılacak paket teklifin makul olması halinde Beşiktaş'ın kabul etme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi
  1. 28.4.2020
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