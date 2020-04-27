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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'tan resmi açıklaması! ...

Beşiktaş'tan resmi transfer açıklaması! Claudio Bravo...

'ta son dakika gelişmesi... Kısa süre önce Şilili eldiven ile ilgilendiği iddia edilen siyah beyazlılar için asbaşkan Erdal Torunoğulları, resmi açıklamayı yaptı. Karius'tan boşalan kaleci koltuğunda Bravo'nun oturması beklenilirken, Torunoğulları La Cuarta'ya "Claudio çok yaşlı" diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta harekatı sürüyor... Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Erdal Torunoğulları, kısa süre önce gündeme gelen tecrübeli eldiven 'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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La Cuarta'ta konuşan Beşiktaşlı yöneticili, 37 yaşındaki eldiven için "Çok yaşlı" açıklamasını yaptı. La Cuarta'da konu ile ilgili yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Erdal Torunoğulları La Cuarta'ya konuştu ve Şili Milli Takımı'nın eski kaptanını istemediklerini söyledi. Torunoğulları, 'Bize Şilili'yi transfer önerisi olarak sundular ancak diğer alternatifleri değerlendireceğiz.' dedi.

37 yaşındaki oyuncunun yeni adresi hala güncel değil. İstatistikleri, performansı ve ünvanları, kendisini transfer etmek isteyen kulüpler için cazip. Özellikle şu anda aktif olarak futbol oynayan isimlere kıyasla, yaşı itibariyle daha tecrübeli .

Ancak Türkler aynı şekilde düşünmüyorlar. Eski kaptan, Beşiktaş için olası bir transfer hedefi olarak gözükse de, kulübün asbaşkanı La Cuarta'ya bu olasılığı reddettiklerini açıkladı.

Bununla birlikte oyuncunun geleceğine dair kapılar kapandı. Basında çıkan haberlere göre Bravo, Türkiye Ligi'nde oynama seçeneğini memnuniyetle karşılamıştı ancak Beşiktaşlı yöneticinin keskin ifadeleri, Vodafone Arena'yı görme olasılığını ortadan kaldırdı."

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 16:11
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