Aboubakar düşüşte - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Aboubakar düşüşte

düşüşte

Aboubakar düşüşte

Bir dönem 'ın yıldızı olan 'ın hem piyasası hem değeri oldukça düştü.

Bir dönem 'ın yıldızı olan 'ın hem piyasası hem değeri oldukça düştü. Portekiz'in A Bola gazetesi, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden kaybolan Kamerunlu forvet için Porto'nun 7 milyon euro'luk bonservis belirlediğini yazdı. Aboubakar için Beşiktaş'ın da istekli olduğu bilinse de bu rakamın karşılanması neredeyse imkansız.
  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aboubakar düşüşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA