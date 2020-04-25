Para konuşmak vicdansızlık!
“Dünya böyle bir durumdayken, ülke sıkıntıdayken, ölülerimiz varken ben parayla ilgili konuşacak insan değilim. Eğer böyle yapan bir insan varsa, vicdansızdır”
ALACAKLARI ERTELEDİK
Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldiklerini aktaran Burak Yılmaz, "Ben kontratla alakalı kimseyle konuşmadım. Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiğimizde geçmişten kalan yüklü alacaklarımı ileri bir tarihe erteledik. Başkana, 'Bu dönemde benden yana bir şey varsa yanınızdayım, oturur konuşuruz, her zaman sizinleyim' dedim. Parayla alakalı gündeme gelmek istemiyorum. Bana güzel yaklaşıldığı takdirde parayla alakalı zorluk çıkarmam. Kaptan olarak her zaman elimi taşın altına soktum, sokmaya devam edeceğim" dedi.
'VAR' FUTBOLUN DOĞASINA AYKIRI
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, VAR sisteminin futbolu kötü yönde etkilediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Ben VAR sisteminin futbolu kötü yönde etkilediğini düşünüyorum. Kararlar için, finale giden pozisyonda kontrolü iyi görünüyor ama oyunu soğuttuğunu düşünüyorum. Hele tartışmalı bir kararda hakem giderse orada 5 dakika geçiyor. VAR'a gidip hata yapan da oluyor. O zaman anlaşılabilir olmuyor. VAR'ı tartışılır hale getiriyoruz. Gol atıyoruz, ofsayt veriyor. Sonra VAR'dan gol karar geliyor. Sonrasında ne yapayım, nasıl sevineyim. Tribünlere mi koşayım. VAR, futbolun doğasına aykırı. Oyuncuyu oyun içinde negatifleştiren bir sistem. Üstüne bir de VAR'da hata yapmak, tartışılır hale getiriyor. Hakemlerden sorumluluğu almış oluyoruz. O zaman VAR'ı da kontrol eden bir şey olması gerekiyor" dedi.
TRABZONSPOR BENİ FUTBOLA KAZANDIRDI
Forma öpme fotoğraflarım dolaşıyor etrafta. Beşiktaş'tan, F.Bahçe'den ve Eskişehirspor'dan gönderilmiştim. Hoyrat bir zaman geçirmiştim. O zaman televizyonda spor programı izliyordum. Şenol hoca Trabzon'a gelmişti. Canlı yayın bitti, telefon çaldı. Arayan Şenol hocaydı. 'Seni alacağım ama kiminle görüşmem gerekiyor' dedi. Trabzonspor beni tekrardan Türk futboluna kazandırdı. Belki de 2'nci Lig'e gidecek bir adamı alıp, beni futbola kazandırdılar. Ama tüm camialar benim Beşiktaşlı olduğumu bilir.
AKLIMDA HOCALIK VAR
Altı ay öncesine kadar hocalık aklımda yoktu. Ancak Türkiye'nin en büyük hocalarıyla çalıştım. Yabancı birçok büyük isimle çalıştım. Hepsinden bir şeyler alıp, not ettim. Futbol sonrasında da artık aklımda hocalık var. Şenol hoca ile de ufak ufak konuşuyorum. Futbolun içinde mutlaka kalacağım. Ama yorumcum ama yönetici ama hoca olarak. Bazı büyüklerim hocalık yapabileceğimi düşünüyorlar. Şimdi ben de düşünüyorum.
İNÖNÜ&NBSP;BAŞKA
İnönü Stadyumu benim için çok başka. Tabii ki de gelişmesi gerekiyordu. Beşiktaş, ilerleyen senelerde bunun da üstüne çıkacaktır. Stadyumu tıklım tıklım yapacak bir taraftarımız var. İşler iyi gidiyorsa, öndeysek o gün o maçı kazanırsın, kazanmama ihtimalin yok. Taraftarlar birlikte daha özgüvenli oynuyorsun. Ben hayatımda böyle bir taraftar görmedim, göreceğimi de zannetmiyorum. Ama işler kötü gidiyorsa, mağlupsan tam tersi olabilir.
N'KOUDOU ÇOK ÖZEL BİRİ
N'Koudou çok temiz, güler yüzlü bir çocuk, iyi bir futbolcu. Çok hızlı, çabuk, sürekli çalım atabiliyor. Ben ona öyle takılıyorum. Antrenmanlarda gol atıp, asist yapıyor. Ben de 'Bunları maçta yapmıyorsun' diyorum. O da bana 'Sen atamıyorsun' diye takılıyor. Özel bir oyuncu, yaşı da genç, iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. İyi ilişkilerimiz var. Sohbet gruplarımız var, sürekli konuşuyoruz.
BİRAZ KİLO ALDIM
Yemek yapmayı severim ama yapamam, bilmiyorum. Kitap okuyorum, playstation oynuyorum. Yemekle aram iyi. Ben biraz kilo aldığımı düşünüyorum. Bugünden itibaren orucuz. Hem dinen hem fiziken kendimizi temizlemeye çalışıyoruz. Bol bol kitap okuyorum. Çocuklarla vakit geçiyorum. Günlerimiz böyle geçiyor.
BEŞİKTAŞLILIĞIM 'BABADAN' GELİR
Beşiktaşlılığım babadan geliyor. Babam da eskiden Beşiktaş forması giymişti. Bana da formayı giymek, kaptanlık yapmak nasip oldu. Antalyaspor ile lige çıktığımız zaman başkan beni çağırıp, 'Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor seni istiyor, sen nereye gitmek istiyorsan seni oraya göndereceğim' dedi. 'Beni Beşiktaş'a verin' dedim. Böyle bir Beşiktaşlılığım var benim. Sergen Yalçın hoca da benim kendisine olan ayrı hislerimi bilir. Onunla da burada buluştuk, çok da mutluyuz.
HAZİRAN SONU BAŞLAYABİLİRİZ
Arkadaşlarımızla konuşuyoruz, ligin biteceğini gördük. Ne kadar performans verilecek, şampiyonu, küme düşen takımı etkileyecek bir salgın var. Biz de antrenmanlara başladık. Hazır olmaya çalışıyoruz. Evde bisikletler var. Fit kalmaya çalışıyoruz. Ancak evde fit kalma gibi bir durum yok. Futbol başka bir oyun. Haziran'ın sonuna doğru başlayacağımızı düşünüyorum. Ağustos'ta da diğer sezon başlar. Tekrardan böyle bir ara verilirse bizim vücutlarımız bunu kaldıramayabilir.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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