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05 Nisan 2020, Pazar
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'ta izin çıktı! 4 isim ülkesine dönüyor

Beşiktaş'ta izin çıktı! 4 isim ülkesine dönüyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası 'ta bazı oyuncular ülkelerine dönmek istemişti. Başkan ise bu isimlere bazı şartları olduğunu ve bunu kabul ederlerse izin verileceğini iletti. Şartları kabul eden 4 futbolcu ülkesine dönecek. İşte detaylar...

'in ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından kulüpler, bunun bir tatil değil zorunluluk olduğunu belirterek yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermemişti. Bu yasakta seyahat şartları ve Avrupa ülkelerindeki salgının durumu nedeniyle virüs kapma ihtimali yüksek olmasının etkisi de çok fazlaydı.

Ancak 'nin liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamasının ardından yabancılardan ülkelerine dönme talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Üst üste iki gün Ümraniye 'nde bir araya gelen yönetimi, talepleri değerlendirdi. Özellikle 'in ısrarcı olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcunun yanı sıra Loris Karius ve Victor Ruiz ile birlikte Boateng de gidiş için resmen izin istedi.

ÖZEL UÇAKLA GİDECEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre dört futbolcunun ısrarı sonrası Başkan ve ekibi, "Şartlarımız var. Kabul etmeniz halinde ailenizin yanına gidebilirsiniz" cevabını iletti. Futbolcular şartları kabul etti ve izni aldı. Hazırlık dönemi de göz önünde bulundurularak oyunculardan mayısın ilk haftasında 'da olmaları istendiği gelen bilgiler arasında. Dört oyuncunun özel uçaklarla 'den ayrılarak ailelerinin yaşadığı ülkelere gideceği belirtildi.

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  1. 05.04.2020
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