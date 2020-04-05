Beşiktaş'ta izin çıktı! 4 isim ülkesine dönüyor
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Beşiktaş'ta bazı oyuncular ülkelerine dönmek istemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise bu isimlere bazı şartları olduğunu ve bunu kabul ederlerse izin verileceğini iletti. Şartları kabul eden 4 futbolcu ülkesine dönecek. İşte detaylar...
Süper Lig'in ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından kulüpler, bunun bir tatil değil zorunluluk olduğunu belirterek yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermemişti. Bu yasakta seyahat şartları ve Avrupa ülkelerindeki salgının durumu nedeniyle virüs kapma ihtimali yüksek olmasının etkisi de çok fazlaydı.
Ancak TFF'nin liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamasının ardından yabancılardan ülkelerine dönme talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Üst üste iki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, talepleri değerlendirdi. Özellikle Jeremain Lens'in ısrarcı olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcunun yanı sıra Loris Karius ve Victor Ruiz ile birlikte Boateng de gidiş için resmen izin istedi.
ÖZEL UÇAKLA GİDECEKLER
Sabah'ta yer alan habere göre dört futbolcunun ısrarı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, "Şartlarımız var. Kabul etmeniz halinde ailenizin yanına gidebilirsiniz" cevabını iletti. Futbolcular şartları kabul etti ve izni aldı. Hazırlık dönemi de göz önünde bulundurularak oyunculardan mayısın ilk haftasında İstanbul'da olmaları istendiği gelen bilgiler arasında. Dört oyuncunun özel uçaklarla Türkiye'den ayrılarak ailelerinin yaşadığı ülkelere gideceği belirtildi.
- 05.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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