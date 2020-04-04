Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş transfer açıklaması!
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın genç orta sahası Dorukhan Toköz, menajerinin siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadıklarını açıklamasının üzerine Fenerbahçe ile çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, genç oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.
Sosyal medyadan bir duyuruda bulunan Ergezen, "Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT
Kara Kartal ile yeni sözleşme imzalamayan milli futbolcu, isminin Fenerbahçe ile anıldığı haberlerin çıkması üzerine bir açıklamada bulundu.
Çıkan haberleri yalanlayan 23 yaşındaki oyuncu, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" şeklinde konuştu.
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- 04.04.2020
- Güncelleme: 04.04.2020 17:31
- Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş transfer açıklaması!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş transfer açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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