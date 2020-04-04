Son dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş transfer açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz'den flaş transfer açıklaması!

'ta 'den flaş açıklaması!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş transfer açıklaması!

Son dakika haberine göre 'ın genç orta sahası , menajerinin siyah-beyazlı kulüp ile yeni konusunda anlaşma sağlayamadıklarını açıklamasının üzerine ile çıkan iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

'ta bu sezon sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayan 'ün menajeri Necdet Ergezen, genç oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.

Sosyal medyadan bir duyuruda bulunan Ergezen, "Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Kara Kartal ile yeni sözleşme imzalamayan milli futbolcu, isminin ile anıldığı haberlerin çıkması üzerine bir açıklamada bulundu.

Çıkan haberleri yalanlayan 23 yaşındaki oyuncu, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" şeklinde konuştu.

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  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 17:31
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