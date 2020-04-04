Beşiktaş kararını verdi! Boateng'le...
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorantina'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin Prince Boateng'e indirim teklifinde bulunup, Ganalı futbolcuyla yola devam etmek istedikleri ifade edildi.
Beşiktaş'ın devre arasında bedel ödemeden Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in siyah-beyazlı kulüpteki durumu henüz netleşmedi.
Kısa süre öncesine kadar sözleşmesinde 1 yıl daha kiralama opsiyonu olan 33 yaşındaki Ganalı futbolcu ile yola devam edilip edilmeme noktasında mali açıdan olumsuz fikir vardı. Ancak yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda çare arayışına girişti.
YARIM SEZON İÇİN 350 BİN EURO
Siyah-beyazlılar, yarım devre için 350 bin Euro ödeyeceği Boateng'e opsiyonunu uzatması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha vermek zorunda kalacak. Sabah'ta yer alan habere göre takım maliyetini düşürmekten başka seçeneği olmayan yönetim, Ganalı 10 numaraya indirimli teklif götürmeyi de seçenekleri arasına almış durumda. Beşiktaş'ın, transferin kısır geçme ihtimaline karşı Boateng konusunu acele etmeden çözmeye çalıştığı öğrenildi.
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş kararını verdi! Boateng'le... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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