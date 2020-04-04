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04 Nisan 2020, Cumartesi
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kararını verdi! Boateng'le...

Beşiktaş kararını verdi! Boateng'le...

'ın devre arası döneminde Fiorantina'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin Prince Boateng'e indirim teklifinde bulunup, Ganalı futbolcuyla yola devam etmek istedikleri ifade edildi.

'ın devre arasında bedel ödemeden Serie A ekibi 'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in siyah-beyazlı kulüpteki durumu henüz netleşmedi.

Kısa süre öncesine kadar sözleşmesinde 1 yıl daha kiralama opsiyonu olan 33 yaşındaki Ganalı futbolcu ile yola devam edilip edilmeme noktasında mali açıdan olumsuz fikir vardı. Ancak yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda çare arayışına girişti.

YARIM SEZON İÇİN 350 BİN EURO

Siyah-beyazlılar, yarım devre için 350 bin Euro ödeyeceği Boateng'e opsiyonunu uzatması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha vermek zorunda kalacak. Sabah'ta yer alan habere göre takım maliyetini düşürmekten başka seçeneği olmayan yönetim, Ganalı 10 numaraya indirimli teklif götürmeyi de seçenekleri arasına almış durumda. Beşiktaş'ın, transferin kısır geçme ihtimaline karşı Boateng konusunu acele etmeden çözmeye çalıştığı öğrenildi.

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  1. 04.04.2020
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