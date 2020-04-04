Lang'da son tango! İşte Beşiktaş'ın teklifi
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Michael Lang için M’Gladbach’a 500 bin Euro’luk bir teklif hazırladığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, WyScout sistemi üzerinden birçok oyuncuyu izlerken, gözüne takılan ilk isim Michael Lang oldu. Şu anda Werder Bremen'de kiralık olarak forma giyen ve anlaşması sezon sonunda bitecek olan İsviçreli oyuncu için yönetimin bir teklif hazırladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen savunmacı için bonservisinin bulunduğu B.M'Gladbach'a 500 bin euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSEK
Konuyla ilgili olarak Alman Deich Stube, Lang için M'Gladbach'ın satış heveslisi olacağını yazdı. W.Bremen'in 1.2 milyon euro'luk satın alma bedelini kullanmadan M'Gladbach'a geri göndereceği 29 yaşındaki İsviçreli oyuncu için bir teklif gelmesini büyük avantaj olarak göreceğini iddia etti. İsviçre'den Sport da, Lang'ın bir süredir Grasshopper'la görüştüğünü ancak Türkiye'nin sağladığı yüksek şartlar göz önüne alındığında milli oyuncunun İstanbul'da oynamayı tercih edeceğini yazdı.
- 4.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lang'da son tango! İşte Beşiktaş'ın teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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