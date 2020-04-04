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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Lang'da son tango! İşte 'ın teklifi

Lang'da son tango! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan 'ın, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için M’Gladbach’a 500 bin Euro’luk bir teklif hazırladığı ifade edildi.

'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör , WyScout sistemi üzerinden birçok oyuncuyu izlerken, gözüne takılan ilk isim oldu. Şu anda 'de kiralık olarak forma giyen ve anlaşması sezon sonunda bitecek olan İsviçreli oyuncu için yönetimin bir teklif hazırladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen savunmacı için bonservisinin bulunduğu B.M'Gladbach'a 500 bin euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSEK
Konuyla ilgili olarak Alman Deich Stube, Lang için M'Gladbach'ın satış heveslisi olacağını yazdı. W.Bremen'in 1.2 milyon euro'luk satın alma bedelini kullanmadan M'Gladbach'a geri göndereceği 29 yaşındaki İsviçreli oyuncu için bir teklif gelmesini büyük avantaj olarak göreceğini iddia etti. 'den Sport da, Lang'ın bir süredir Grasshopper'la görüştüğünü ancak 'nin sağladığı yüksek şartlar göz önüne alındığında milli oyuncunun 'da oynamayı tercih edeceğini yazdı.

  1. 4.4.2020
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