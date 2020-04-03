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03 Nisan 2020, Cuma
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'ta kriz! ve ...

Beşiktaş'ta kriz! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

'ta son dakika maaş krizi... Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek her iki oyuncu için de son noktayı koyan siyah beyazlı yönetim, kararını verdi. Buna göre Beşiktaşlı yetkililer, ve için maaş konusunda taviz vermeyi düşünmüyor. İşte detaylar...

yönetimi sözleşmeleri biten , ve Atiba ile ilgili flaş karar aldı.

Futbolda yaşanan koronavirüs etkisi nedeniyle yaşadığı mali kriz daha da derinleşen Beşiktaş, kiralıklar hariç yabancı oyuncularla yaptığı yıllık ücret indirimi pazarlıklarının yanı sıra, sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcularla da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile görüşecek olan yönetimin, bu oyuncular için daha önce düşünülen rakamları yüzde 50 oranında aşağıya çekmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.

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TEKLİF YOLDA

Milliyet'in haberine göre, 1 milyon euro kazanan 37 yaşındaki Atiba'nın yüksek ücret istemeyeceğini düşünen siyah-beyazlılar, 1.7 milyon euro ödenen Gökhan ve 1 milyon 750 bin euro kazanan Caner ile kısa süre içinde yeniden anlaşmayı planlıyor.

Ancak üç oyuncuya da eski sözleşmelerine göre yarı yarıya indirilmiş teklifler yapılması planlanıyor.

Sadece iç transferde değil, dış transferde de bazı oyuncular için daha önce belirlenen rakamlarda indirime gidecek olan yönetim, şartları kabul etmeyen oyuncularda kesinlikle ısrarcı olmayacak. Mali imkanların tamamen tükenme noktasına geldiği bu günlerde futbolcu menajerlerinin 'farklı takımlardan daha yüksek teklifler var' sözlerine karşılık ise "o zaman o kulüplerle anlaşın" denilecek.

"KİMSEYE TAVİZ VERMEYİN"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, transferden sorumlu olan yönetici arkadaşlarıyla yaptığı son görüşmelerde, "Bizimle kendi belirlediğimiz şartlarda anlaşmak isteyen oyunculara kapımız açık. Mali konularda kulübün kasasını kesinlikle zorlamayın, kimseye taviz vermeyin" dediği öğrenildi.

GENÇLER YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA

İç ve dış çalışmalarını kısıtlı imkanlara rağmen yürütmeye çalışan siyah-beyazlıların, maaş indirimini kabul etmeyen isimlerin yerlerini maliyeti düşük yabancı genç yeteneklerle doldurmak için arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.

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  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 12:30
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