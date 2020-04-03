Beşiktaş'ta kriz! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
Beşiktaş'ta son dakika maaş krizi... Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek her iki oyuncu için de son noktayı koyan siyah beyazlı yönetim, kararını verdi. Buna göre Beşiktaşlı yetkililer, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için maaş konusunda taviz vermeyi düşünmüyor. İşte detaylar...
Beşiktaş yönetimi sözleşmeleri biten Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile ilgili flaş karar aldı.
Futbolda yaşanan koronavirüs etkisi nedeniyle yaşadığı mali kriz daha da derinleşen Beşiktaş, kiralıklar hariç yabancı oyuncularla yaptığı yıllık ücret indirimi pazarlıklarının yanı sıra, sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcularla da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.
Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile görüşecek olan yönetimin, bu oyuncular için daha önce düşünülen rakamları yüzde 50 oranında aşağıya çekmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.
TEKLİF YOLDA
Milliyet'in haberine göre, 1 milyon euro kazanan 37 yaşındaki Atiba'nın yüksek ücret istemeyeceğini düşünen siyah-beyazlılar, 1.7 milyon euro ödenen Gökhan ve 1 milyon 750 bin euro kazanan Caner ile kısa süre içinde yeniden anlaşmayı planlıyor.
Ancak üç oyuncuya da eski sözleşmelerine göre yarı yarıya indirilmiş teklifler yapılması planlanıyor.
Sadece iç transferde değil, dış transferde de bazı oyuncular için daha önce belirlenen rakamlarda indirime gidecek olan yönetim, şartları kabul etmeyen oyuncularda kesinlikle ısrarcı olmayacak. Mali imkanların tamamen tükenme noktasına geldiği bu günlerde futbolcu menajerlerinin 'farklı takımlardan daha yüksek teklifler var' sözlerine karşılık ise "o zaman o kulüplerle anlaşın" denilecek.
"KİMSEYE TAVİZ VERMEYİN"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, transferden sorumlu olan yönetici arkadaşlarıyla yaptığı son görüşmelerde, "Bizimle kendi belirlediğimiz şartlarda anlaşmak isteyen oyunculara kapımız açık. Mali konularda kulübün kasasını kesinlikle zorlamayın, kimseye taviz vermeyin" dediği öğrenildi.
GENÇLER YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA
İç ve dış transfer çalışmalarını kısıtlı imkanlara rağmen yürütmeye çalışan siyah-beyazlıların, maaş indirimini kabul etmeyen isimlerin yerlerini maliyeti düşük yabancı genç yeteneklerle doldurmak için arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 12:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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