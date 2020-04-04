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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Başkan Çebi'den 1 milyon TL

Başkan Çebi'den 1 milyon TL

Başkanı , koronavirüs salgını sonrasında 'ın başlattığı 'Biz Bize ' sloganıyla bilinen 'na şahsi olarak da katıldı.

Başkanı , koronavirüs salgını sonrasında 'ın başlattığı 'Biz Bize ' sloganıyla bilinen 'na şahsi olarak da katıldı. Başkan Çebi, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı. Daha önce Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası'na kuruluş tarihi olan 1903'e atıf yaparak, 1 milyon 903 bin TL bağışlamıştı.
  1. 4.4.2020
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