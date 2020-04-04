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04 Nisan 2020, Cumartesi
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20 gün kamp lazım

20 gün kamp lazım

, tamamen olmak için evden çalışmanın yeterli olmayacağını belirterek, " başlamadan takım halinde günlük bir kamp yapmamız gerekir" dedi.

Stefano Marrone, tamamen olmak için evden çalışmanın yeterli olmayacağını belirterek, " başlamadan takım halinde günlük bir kamp yapmamız gerekir. Ancak bu şekilde önümüzdeki 8 maçlık süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayabiliriz" diye konuştu.
  1. 4.4.2020
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