‘Ümraniye’yi çok özledim'

Kartal'ın tecrübe abidesi Atiba, kulübün instagram hesabına yaptığı açıklamada normal hayatı çok özlediğini söyledi. "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız" ifadelerini kullanan Kanadalı futbolcu, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Zaman zaman dinleniyorum Elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz" bilgisini paylaştı.