Eski oyuncusu Beşiktaş'a dava açtı!
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta'ya dava şoku... Bir dönem syah-beyazlı takımda forma giyen ABD'li uzun forvet 100 bin doları aşan maaş ve ücretleri için mahkemenin yolunu tuttu.
Bir dönem Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen ABD'li uzun forvet Joe Alexander, siyah-beyazlı takıma dava açtı.
Emiliano Carchia'nın haberine göre Joe Alexander'ın temsilcileri; oyuncunun 100 bin doları aşan maaş ve ücretleri için Beşiktaş hakkında Basketbol Tahkim Mahkemesi'ne (FIBA- BAT) dava açtı.
ABD'li oyuncu 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı takım ile forma giydiği 18 karşılaşmada, maç başına 25,50 dakika, 18,50 sayı, 3,00 ribaund, 2,00 asist ve 14,50 verimlilik puanı ortalaması yakalamıştı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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