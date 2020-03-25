Eski oyuncusu Beşiktaş'a dava açtı!

Bir dönem Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen ABD'li uzun forvet Joe Alexander, siyah-beyazlı takıma dava açtı.

Emiliano Carchia'nın haberine göre Joe Alexander'ın temsilcileri; oyuncunun 100 bin doları aşan maaş ve ücretleri için Beşiktaş hakkında Basketbol Tahkim Mahkemesi'ne (FIBA- BAT) dava açtı.

ABD'li oyuncu 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı takım ile forma giydiği 18 karşılaşmada, maç başına 25,50 dakika, 18,50 sayı, 3,00 ribaund, 2,00 asist ve 14,50 verimlilik puanı ortalaması yakalamıştı.