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25 Mart 2020, Çarşamba
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Eski oyuncusu 'a dava açtı!

Eski oyuncusu Beşiktaş'a dava açtı!

ING Ligi ekiplerinden Sompo Sigorta'ya dava şoku... Bir dönem syah-beyazlı takımda forma giyen 'li uzun forvet 100 bin doları aşan maaş ve ücretleri için mahkemenin yolunu tuttu.

Bir dönem Süper Ligi ekiplerinden Sompo Sigorta forması giyen 'li uzun forvet , siyah-beyazlı takıma dava açtı.

Emiliano Carchia'nın haberine göre Joe Alexander'ın temsilcileri; oyuncunun 100 bin doları aşan maaş ve ücretleri için Beşiktaş hakkında Basketbol Tahkim Mahkemesi'ne (FIBA- BAT) dava açtı.

ABD'li oyuncu 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı takım ile forma giydiği 18 karşılaşmada, maç başına 25,50 dakika, 18,50 sayı, 3,00 ribaund, 2,00 asist ve 14,50 verimlilik puanı ortalaması yakalamıştı.

  1. 25.03.2020
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