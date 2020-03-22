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22 Mart 2020, Pazar
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Rebocho'nun bileti kesildi

Rebocho'nun bileti kesildi

'ın sezon başında 'tan kiraladığı beklentileri karşılayamadı. 25 yaşındaki defans oyuncusu ile yolların ayrılması kararı alındı.

Siyah-beyazlıların sezon başında 'tan büyük umutlarda kiraladığı , sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti. Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, formasıyla lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.

  1. 22.3.2020
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