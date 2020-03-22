Rebocho'nun bileti kesildi
Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho beklentileri karşılayamadı. 25 yaşındaki defans oyuncusu ile yolların ayrılması kararı alındı.
Siyah-beyazlıların sezon başında Guingamp'tan büyük umutlarda kiraladığı Pedro Rebocho, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti. Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Beşiktaş formasıyla lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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