Rebocho'nun bileti kesildi

Siyah-beyazlıların sezon başında Guingamp'tan büyük umutlarda kiraladığı Pedro Rebocho, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti. Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Beşiktaş formasıyla lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.