Sergen Yalçın ilk yarıyı örnek gösterdi: İmkansız değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın başına geldiği günden bu yana şampiyonlukla ilgili çok iddialı açıklamalarda bulunmasa da oyuncularına "Hiçbir şey imkansız değildir" söylemini bir örnekle açıkladı. 47 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplarken; Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'u yendi, Başakşehir'e yenildi, Trabzonspor ile berabere kaldı. Sergen Yalçın, Süper Lig'de kalan periyotla ilgili ise oyuncularına istatistik olarak bir bilgilendirme yaptı ve "Her şey bitmedi" ifadesini kullandı.



CEVABI HEP BİRLİKTE SAHADA VERELİM

Başarılı teknik adamın oyuncularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ligin ilk yarısında Alanya ile başlayan 8 maçlık seride 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplamayı başardınız. Bu hafta aynı periyoda giriyoruz. İlk yarıda yakalanan bu yükselişi, ikinci yarıda tekrarlamak bizim için çok zor olmasa gerek. Ben sizlere güveniyorum, camiamız da bizlere güveniyor. Bu haftadan itibaren aynı periyotta alacağımız 22 puan bizi şampiyonluk yarışına ortak yapar. Bize 'yarıştan koptular' diyenlere gerekli yanıtı hep birlikte sahada verelim."