Sergen Yalçın ilk yarıyı örnek gösterdi: İmkansız değil! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Yalçın ilk yarıyı örnek gösterdi: İmkansız değil!

ilk yarıyı örnek gösterdi: İmkansız değil!

Sergen Yalçın ilk yarıyı örnek gösterdi: İmkansız değil!

“İlk yarıda ile başlayan periyotta 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiniz. Şimdi de aynı performansı tekrar göstererek, şampiyonluk yarışına yeniden ortak olalım...”

Beşiktaş Teknik Direktörü , takımın başına geldiği günden bu yana şampiyonlukla ilgili çok iddialı açıklamalarda bulunmasa da oyuncularına "Hiçbir şey imkansız değildir" söylemini bir örnekle açıkladı. 47 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplarken; ve 'u yendi, 'e yenildi, ile berabere kaldı. Sergen Yalçın, 'de kalan periyotla ilgili ise oyuncularına istatistik olarak bir bilgilendirme yaptı ve "Her şey bitmedi" ifadesini kullandı.

CEVABI HEP BİRLİKTE SAHADA VERELİM
Başarılı teknik adamın oyuncularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ligin ilk yarısında Alanya ile başlayan 8 maçlık seride 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplamayı başardınız. Bu hafta aynı periyoda giriyoruz. İlk yarıda yakalanan bu yükselişi, ikinci yarıda tekrarlamak bizim için çok zor olmasa gerek. Ben sizlere güveniyorum, camiamız da bizlere güveniyor. Bu haftadan itibaren aynı periyotta alacağımız 22 puan bizi şampiyonluk yarışına ortak yapar. Bize 'yarıştan koptular' diyenlere gerekli yanıtı hep birlikte sahada verelim."

  1. 27.2.2020
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