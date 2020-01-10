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10 Ocak 2020, Cuma
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Dava açılırsa ceza da gelir

Dava açılırsa ceza da gelir

'nin şu anda aktif tek Hakemi olan avukat , 'ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak Radyospor'dan 'a konuştu.

'nin şu anda aktif tek Hakemi olan avukat , 'ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak Radyospor'dan 'a konuştu: "Dava açılırsa, davaya bakacak mahkeme Fikret Orman'ın sebep olduğu zararı kendisine ödetebilir. Mahkemenin vereceği karara göre paranın tümünün ödenmesine de hükmedilebilir. Fikret Orman'ın da bu konuda itiraz hakkı var. Sayın Orman, bütün görevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini kanıtlarsa bu sorumluluktan kurtulabilir. Genel Kurul, Orman aleyhine dava açabilir. Cezai bir süreç de olabilir. Savcılar, şikayet üzerine devreye girebilir. Orman ile ilgili suç duyurusunda bulunulursa da kimse şaşırmasın."

  1. 10.1.2020
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