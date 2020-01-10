Dava açılırsa ceza da gelir
Türkiye'nin şu anda aktif tek CAS Hakemi olan avukat Emin Özkurt, Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.
Türkiye'nin şu anda aktif tek CAS Hakemi olan avukat Emin Özkurt, Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu: "Dava açılırsa, davaya bakacak mahkeme Fikret Orman'ın sebep olduğu zararı kendisine ödetebilir. Mahkemenin vereceği karara göre paranın tümünün ödenmesine de hükmedilebilir. Fikret Orman'ın da bu konuda itiraz hakkı var. Sayın Orman, bütün görevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini kanıtlarsa bu sorumluluktan kurtulabilir. Genel Kurul, Orman aleyhine dava açabilir. Cezai bir süreç de olabilir. Savcılar, şikayet üzerine devreye girebilir. Orman ile ilgili suç duyurusunda bulunulursa da kimse şaşırmasın."
- 10.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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