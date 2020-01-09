Sivasspor ile kader sınavı
Beşiktaş'ta Teknik direktör Abdullah Avcı için varsa yoksa Sivasspor maçı.
Beşiktaş'ta Teknik direktör Abdullah Avcı için varsa yoksa Sivasspor maçı. İstanbul'da ağırlayacakları lideri devirmeleri durumunda ligde kartların yeniden dağıtılacağını oyuncularına anlatan Avcı, her şeyin kendi ellerinde olduğunu ve şampiyonluk yarışında kalmak için bu maçın hayati önemde olduğun anlatıyor. Siyah-beyazlı yönetimin de, Sivasspor maçında alınacak sonuca göre Abdullah Avcı'ya sürprizler yapabileceği belirtildi.
- 9.1.2020
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Toplam 2
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