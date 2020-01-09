Sivasspor ile kader sınavı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sivasspor ile kader sınavı

ile kader sınavı

Sivasspor ile kader sınavı

'ta  için varsa yoksa maçı.

'ta için varsa yoksa maçı. 'da ağırlayacakları lideri devirmeleri durumunda ligde kartların yeniden dağıtılacağını oyuncularına anlatan Avcı, her şeyin kendi ellerinde olduğunu ve şampiyonluk yarışında kalmak için bu maçın hayati önemde olduğun anlatıyor. Siyah-beyazlı yönetimin de, Sivasspor maçında alınacak sonuca göre Abdullah Avcı'ya sürprizler yapabileceği belirtildi.

  1. 9.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor ile kader sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN