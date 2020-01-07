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07 Ocak 2020, Salı
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Bekleyin, sabredin ve bizlere güvenin

Bekleyin, sabredin ve bizlere güvenin

Beşiktaşlı yönetici , kişisel hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: "Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımızın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, 'ımızın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin. Omuz omuza vereceğiz şampiyon olacağız."

Beşiktaşlı yönetici , kişisel hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: "Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımızın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, 'ımızın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin. Omuz omuza vereceğiz şampiyon olacağız."
  1. 7.1.2020
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