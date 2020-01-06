Beşiktaş'ta devre arası hazırlıkları sürüyor!

İki grup halinde yapılan ısınma sonrası bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkur çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcular, denge, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.