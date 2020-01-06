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06 Ocak 2020, Pazartesi
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'ta devre arası hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş'ta devre arası hazırlıkları sürüyor!

, 'de hazırlıklarına 'da devam etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamp yaptığı otelin salonunda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde yapılan ısınma sonrası bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkur çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcular, denge, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 06.01.2020
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