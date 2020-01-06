Beşiktaş'ta devre arası hazırlıkları sürüyor!
Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamp yaptığı otelin salonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
İki grup halinde yapılan ısınma sonrası bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkur çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcular, denge, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 06.01.2020
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