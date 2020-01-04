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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’e kanca

Mert Müldür’e kanca

Siyah-beyazlılar, sezon başında Sassuolu’ya olan 20 yaşındaki sağ bek ’ü kiralamayı hedefliyor.

'ta harekatı dört koldan sürüyor. 'ın sezon başında da istediği ama Sassuolo'ya kaptırdığı milli oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Euro 2020'de forma giymek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yönetimiyle paylaşan Mert için, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı bildirildi. Sassuolo'nun Mert için Beşiktaş'a henüz cevap vermediği, siyah-beyazlıların transfer önceliğinde ise sağ bekin önemli yer kaplamadığı bildirildi. Teknik direktör 'nın, 20 yaşındaki genç oyuncu Mert'i sadece sağ bekte değin aynı zamanda stoperde de oynayabilmesi nedeniyle istediği belirtildi.
  1. 4.1.2020
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