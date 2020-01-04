Mert Müldür’e kanca
Siyah-beyazlılar, sezon başında Sassuolu’ya transfer olan 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür’ü kiralamayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı dört koldan sürüyor. Kartal'ın sezon başında da istediği ama Sassuolo'ya kaptırdığı milli oyuncu Mert Müldür için İtalyan ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Euro 2020'de forma giymek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yönetimiyle paylaşan Mert için, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı bildirildi. Sassuolo'nun Mert için Beşiktaş'a henüz cevap vermediği, siyah-beyazlıların transfer önceliğinde ise sağ bekin önemli yer kaplamadığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 20 yaşındaki genç oyuncu Mert'i sadece sağ bekte değin aynı zamanda stoperde de oynayabilmesi nedeniyle istediği belirtildi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Mert Müldür’e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.