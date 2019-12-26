Çebi'den Demir'e ziyaret!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Nevzat Demir'i makamında ziyaret etti. Başkan Çebi ile Nevzat Demir, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. İkilinin başta kulübün mali sorunları ve son haftalarda yaşanan hakem olaylarıyla ilgili olarak fikirlerini birbirleriyle paylaştıkları ifade edildi.