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26 Aralık 2019, Perşembe
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Çebi'den Demir'e ziyaret!

Çebi'den Demir'e ziyaret!

Başkanı , üyesi 'i makamında ziyaret etti. Başkan Çebi ile Nevzat Demir, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Başkanı , üyesi 'i makamında ziyaret etti. Başkan Çebi ile Nevzat Demir, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. İkilinin başta kulübün mali sorunları ve son haftalarda yaşanan hakem olaylarıyla ilgili olarak fikirlerini birbirleriyle paylaştıkları ifade edildi.

  1. 26.12.2019
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