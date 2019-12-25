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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'tan 'e teşekkür mesajı

Beşiktaş'tan Dusko Ivanovic'e teşekkür mesajı

Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla yolları ayrılan başantrenör 'e teşekkür etti. Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, " Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.

  1. 25.12.2019
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