Beşiktaş'tan Dusko Ivanovic'e teşekkür mesajı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla yolları ayrılan başantrenör Dusko Ivanovic'e teşekkür etti. Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.
- 25.12.2019
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Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
Beşiktaş'tan Dusko Ivanovic'e teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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