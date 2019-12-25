Beşiktaş'ın ilgilendiği Marcelo Brezilya'dan gelen teklifi reddetti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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'ın ilgilendiği Marcelo 'dan gelen teklifi reddetti

Beşiktaş'ın ilgilendiği Marcelo Brezilya'dan gelen teklifi reddetti

'ın transfer listesinde olan ve kulübü 'da taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılık kararı alan 'in, ülkesi 'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique 'da forma giyen , taraftarlarla yaşadığı gerilim sonrası kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Lyon'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli defans oyuncusunun adı eski kulübü ile anılıyordu. Yıldız ismin eşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla Beşiktaş iddialarını doğrular nitelikteydi...

Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu Corinthians'tan teklif aldı ancak daha önce Santos forması giydiği için bu teklifi geri çevirdi.


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  1. 25.12.2019
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