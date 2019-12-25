Beşiktaş'tan Yunus Mallı sürprizi! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri
Son dakika transfer haberi... Beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un alternatiflerini arayan Beşiktaş, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Wolfsburg'da gözden çıkarılan Yunus Mallı'yı transfer etmek istediği öğrenildi.
beIN Sports'un iddiasına göre; Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.
6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.
Siyah-beyazlılarda teknik heyetin Yunus Mallı transferi için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Milli futbolcu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.
- 25.12.2019
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Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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