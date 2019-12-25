Beşiktaş'tan Yunus Mallı sürprizi! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri

beIN Sports'un iddiasına göre; Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.

6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

Siyah-beyazlılarda teknik heyetin Yunus Mallı transferi için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Milli futbolcu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.