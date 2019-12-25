Beşiktaş'tan Yunus Mallı sürprizi! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Yunus Mallı sürprizi! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri

'tan sürprizi! Anlaşma... Son dakika haberleri

Beşiktaş'tan Yunus Mallı sürprizi! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri

Son dakika haberi... Beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un alternatiflerini arayan , transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Wolfsburg'da gözden çıkarılan 'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

beIN Sports'un iddiasına göre; ekiplerinden 'ın, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu 'yı kadrosuna katmak istiyor.

6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

Siyah-beyazlılarda teknik heyetin Yunus Mallı transferi için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Milli futbolcu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Beşiktaş da Ndiaye için devrede

  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Yunus Mallı sürprizi! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN