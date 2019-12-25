Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın istatistiki verileri paylaşılırken en çok merak edilen istatistiklerden biri de ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bilgide Tolga Ciğerci öne çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu adeta fark yarattı. Peki, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde Tolga Ciğerci ne yaparak zirvede yer aldı? İşte ayrıntılar...