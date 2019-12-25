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Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın istatistiki verileri paylaşılırken en çok merak edilen istatistiklerden biri de ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bilgide Tolga Ciğerci öne çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu adeta fark yarattı. Peki, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde Tolga Ciğerci ne yaparak zirvede yer aldı? İşte ayrıntılar...
25 Aralık 2019 Çarşamba 13:27
Güncelleme: 25.12.2019 13:37
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılşamış ve sarı lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.
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Kadıköy'de oynanan mücadelede sonrası maçtaki birçok pozisyon hala tartışma konusuyken sahada yer alan isimlerle ilgili de yeni istatistiki verilen paylaşılmaya devam ediyor...
YANAL ALKIŞLARI TOPLADI!
Kondisyon ve fizik kapasitesi anlamında takdir toplayan, oyuncularını 16 haftadır hazır tutan Ersun Yanal camianın alkışını aldı.
Fenerbahçe'ninderbide sahaya çıktığı 11'deki yaş ortalamasının (27,5) uyumlu olması ise ayrıca beğeni kazandı.
ZİRVE YAPTILAR...
Bu kapsamda derbiyi kazanan Fenerbahçe'de bazı isimler fark yaratarak zirve yaptı.