Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın istatistiki verileri paylaşılırken en çok merak edilen istatistiklerden biri de ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bilgide Tolga Ciğerci öne çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu adeta fark yarattı. Peki, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde Tolga Ciğerci ne yaparak zirvede yer aldı? İşte ayrıntılar...

25 Aralık 2019 Çarşamba 13:27 Güncelleme: 25.12.2019 13:37
Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılşamış ve sarı lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

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Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

Kadıköy'de oynanan mücadelede sonrası maçtaki birçok pozisyon hala tartışma konusuyken sahada yer alan isimlerle ilgili de yeni istatistiki verilen paylaşılmaya devam ediyor...

Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

YANAL ALKIŞLARI TOPLADI!

Kondisyon ve fizik kapasitesi anlamında takdir toplayan, oyuncularını 16 haftadır hazır tutan Ersun Yanal camianın alkışını aldı.

Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin derbide sahaya çıktığı 11'deki yaş ortalamasının (27,5) uyumlu olması ise ayrıca beğeni kazandı.

Yok artık Tolga Ciğerci! Beşiktaş derbisinde ortaya çıktı...

ZİRVE YAPTILAR...

Bu kapsamda derbiyi kazanan Fenerbahçe'de bazı isimler fark yaratarak zirve yaptı.

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