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Ersun Yanal ve Ali Koç arasında büyük kriz! 'İstemiyorsanız bırakıyorum...'
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşı gelmiş mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yanal "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi" şeklinde konuşarak kafaları karıştırmıştı. Derbi ateşinin sönmesi sonrasında Ersun Yanal ile Ali Koç arasında yaşanan krizin detayları ortaya çıktı.
25 Aralık 2019 Çarşamba 11:20
Güncelleme: 25.12.2019 11:39
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Süper Lig'in 16. haftası zorlu bir derbiye sahne olmuş, Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlamıştı.
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Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken karşılaşma sonrası Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.
Karşılaşma sonrasında yaşananların ardından, mücadele öncesinde yaşananlar da ortaya çıktı.
Derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında Ersun Yanal'a çok sert tepki gösterildiği Ali Koç ise yapılan eleştirileri dinlerken tecrübeli hocayı savunmadığı öğrenildi.
Toplantıda yer alan bir kişi tüm konuşulanları Yanal'a anlattı. Çok sinirlenen Yanal derbi sonrası olay açıklamayı yaptı.