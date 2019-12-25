Ersun Yanal ve Ali Koç arasında büyük kriz! 'İstemiyorsanız bırakıyorum...'

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşı gelmiş mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yanal "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi" şeklinde konuşarak kafaları karıştırmıştı. Derbi ateşinin sönmesi sonrasında Ersun Yanal ile Ali Koç arasında yaşanan krizin detayları ortaya çıktı.