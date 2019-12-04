Wolverhampton-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te Molineux Ground Stadyumu’nda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.
Deplasmandaki Wolverhampton maçı için Beşiktaş taraftarına ayrılan biletler, bugün saat 14.00'te satışa sunulacak. İngiliz ekibinin Beşiktaş taraftarları için ayırdığı biletlerin fiyatları şu şekilde:
Yetişkin : 195TL
65 Yaş Üstü ve 21 Yaş Altı : 120TL
17 Yaş Altı : 45TL
- 04.12.2019
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
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