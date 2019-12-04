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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Wolverhampton- maçı biletleri satışa çıkıyor

Wolverhampton-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

, Avrupa Ligi K Grubu son maçında 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te Molineux Ground Stadyumu’nda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde iddiasını kaybeden , K Grubu son maçında 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23'te Molineux Ground Stadyumu'nda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.

Deplasmandaki Wolverhampton maçı için Beşiktaş taraftarına ayrılan biletler, bugün saat 14.00'te satışa sunulacak. İngiliz ekibinin Beşiktaş taraftarları için ayırdığı biletlerin fiyatları şu şekilde:

Yetişkin : 195TL
65 Yaş Üstü ve 21 Yaş Altı : 120TL
17 Yaş Altı : 45TL

  1. 04.12.2019
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